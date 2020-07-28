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鴨子被咬死故毒死流浪狗報復 桃市老翁緩起訴繳1萬

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大園區80歲李姓老翁不滿住處附近飼養的鴨子，常遭不明流浪句狗咬死，決定報復，去年10月間購買一批老鼠藥充當誘餌，在大園區領航北路、大成路口附近施放老鼠藥，造成流浪狗吃後毒發死亡，鄭姓愛狗人士發現檢舉查獲，李姓老翁坦承，桃園地檢署今天上午指出，偵結李男依違反動保法罪嫌以緩起訴1年，且在緩起訴處分確定後6個月內向國庫繳付1萬元。

檢警調查，80歲李姓老翁年紀大，難大園住家附近飼養多隻鴨子，去年10月間發現，他所飼養的鴨子經常遭不明流浪狗咬死，心生不滿，購買一批老鼠藥當誘餌，去年10月2日晚間竟放置大園區領航北路4段與大成路2段路口附近多處，之後造成流浪狗誤食倒在路旁死亡。

鄭姓愛狗人檢舉報案，警方查出是李姓老翁所為，農委會家畜衛生試驗所驗出流浪狗中毒死案，李姓老翁坦承不滿流浪狗咬死鴨子。事後李姓老翁承諾不會再犯，檢方念其年紀大，偵結依違反動保法罪嫌予以緩起訴1年處分，並在緩起訴處分確定6個月內向國庫支付1萬元。

桃園市80歲老翁不滿飼養鴨子遭不明流浪狗咬死，憤而放老鼠藥，造成流浪狗吃後毒發死亡，檢方偵結李男依違反動保法罪嫌以緩起訴1年。示意圖／記者曾增勳翻攝
桃園市80歲老翁不滿飼養鴨子遭不明流浪狗咬死，憤而放老鼠藥，造成流浪狗吃後毒發死亡，檢方偵結李男依違反動保法罪嫌以緩起訴1年。示意圖／記者曾增勳翻攝

老翁 流浪狗 動保法

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