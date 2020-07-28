假扮警察辦案 強押男至山區搶比特幣 5人遭起訴

劉姓男子得知室友梁姓男子經營比特幣投資挖礦，竟結夥紀姓男子等5人，假扮警察辦案，強押梁男到山區毆打，逼迫交出電子錢包密碼，但發現比特幣早就被轉出，隨即丟包梁。士林地檢署日前偵結，依照加重強盜罪嫌起訴劉等5人。

24歲劉男和被害人梁男，同住在士林區民宅，劉得知梁投資比特幣獲利，今年2月間向39歲紀男提起此事，2人討論後，紀找來31歲吳男、42歲徐男、24歲林男一同犯案。

起訴指出，劉等5人在修車廠商議後，2月19日由吳假扮警察，出示假證件，騙取林男開門，林沒起疑，沒關門先行進房更衣，吳等人見狀闖進屋內，喝令梁趴下、壓制在地，假裝警察辦案，對梁進行權力告知，要求梁交出手機、錢包。

梁行動被控制後，說出2支iphone手機、裝有現金2萬多元的BOTTEGA VENETA手提包、 LOUIS VUITTON名片夾位置，徐男搶走物品後，紀、徐、林隨即架住梁男，押上劉男駕駛的小客貨車，開往八里區關渡橋，再由徐男開車往新北市林口區山區。

劉等5人，涉嫌徒手或用棍棒痛扁梁男，逼迫交出手機解鎖密碼和虛擬貨幣錢包密碼，梁遭毒打後說出密碼，劉輸入密碼後，發現比特幣早就被轉出，根本就沒有錢財可圖，在凌晨3時許，丟包梁在垃圾場。

梁在劉等人離開後，跑到超商求助，店員協助叫計程車返回住處，並至警局報案。警方循線查獲劉等5人，並在劉的車輛內，查獲梁遭搶走的1支手機。