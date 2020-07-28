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影／嘉縣大林啞鈴砸狗致死案 家畜所「開棺驗屍」證實
嘉義縣大林鎮今年4月傳有鄰居以啞鈴丟擲許姓民眾飼養的狗，造成出血，並於5月初死亡案例，影片傳上網路後，網友一片撻伐，嘉義縣家畜疾病防治所日前在許姓民眾協助下「開棺驗屍」，證實犬隻左後肢有骨折情形，將行為人依法函送。
家畜所表示，本案為今年4月24日通報案件，行為人與飼主為親戚關係，經他們開挖已掩埋於祖墳旁的狗屍帶回解剖勘驗，並調閱監視影像與查證後，研判該犬隻因重物敲擊，造成左後肢處骨裂及出血，導致肢體嚴重殘缺、傷重不治。
家畜所說，行為人因涉嫌違反動物保護法第25條規定「故意傷害致動物肢體嚴重殘缺」依法移函送，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新20萬元以上、200萬元以下罰金，許姓民眾也因未依動保法規定，為犬隻植入晶片與辦理寵物登記，遭家畜所裁處3千元。
行為人表示，飼主未善盡飼主責任，長期放任該犬隻隨地便溺造成環境髒亂，甚至會追逐孩童老人，案發當天因他買的雞排遭該犬隻叼走，憤而拿啞鈴丟擲。許姓飼主反駁，牠是行動不便的老狗，並沒有相關行為，愛犬死亡，他很不捨。
家畜所提醒，民眾應愛護動物不得任意傷害，如導致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者將移送法辦，飼主也應依動保法規定為愛犬施打晶片並辦理寵物登記，以免受罰。
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