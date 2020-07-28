聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市內溝溪生態館 7遊客遭蜂螫送醫急救
台北市內湖區的內溝溪生態館，上午近11點發生遊客被蜂螫意外，4名男子、3名女子受傷，均意識清醒，消防隊趕到將傷者送醫，在現場發現虎頭蜂巢，已圍封鎖線射水摘除。
【中央社／台北28日電】
北市內湖區內溝溪生態館附近今天上午驚傳虎頭蜂螫傷人意外，有4男3女因此受傷、意識清醒，均送醫治療無生命危險，消防局獲報後也到場設置封鎖線、射水摘除虎頭蜂巢。
北市消防局今天上午10時49分獲報，位於內湖區康樂街的內溝溪生態館附近有民眾遭虎頭蜂螫傷，共計有4男3女，均意識清醒，其中6人分別送三軍總醫院、台北市立聯合醫院忠孝院區及康寧醫院治療，另1人則自行就醫。
北市消防局也在現場圍設封鎖線，派員射水摘除虎頭蜂巢，以防再釀意外。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言