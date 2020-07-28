北市內溝溪生態館 7遊客遭蜂螫送醫急救

台北市內湖區的內溝溪生態館，上午近11點發生遊客被蜂螫意外，4名男子、3名女子受傷，均意識清醒，消防隊趕到將傷者送醫，在現場發現虎頭蜂巢，已圍封鎖線射水摘除。

【中央社／台北28日電】

北市內湖區內溝溪生態館附近今天上午驚傳虎頭蜂螫傷人意外，有4男3女因此受傷、意識清醒，均送醫治療無生命危險，消防局獲報後也到場設置封鎖線、射水摘除虎頭蜂巢。

北市消防局今天上午10時49分獲報，位於內湖區康樂街的內溝溪生態館附近有民眾遭虎頭蜂螫傷，共計有4男3女，均意識清醒，其中6人分別送三軍總醫院、台北市立聯合醫院忠孝院區及康寧醫院治療，另1人則自行就醫。

北市消防局也在現場圍設封鎖線，派員射水摘除虎頭蜂巢，以防再釀意外。