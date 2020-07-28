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影／台灣設機房專騙港陸民眾 主嫌4人被押
張男等人自今年7月初，在嘉義市民生南路某住宅，設立電信機房成立詐騙集團，撥打香港地區民眾行動電話，以「電話欠費」話術詐騙香港、大陸民眾，經刑事局偵六隊第三隊會同嘉市一分局偵查隊，日前到場攻堅逮捕13名嫌犯，訊後將張嫌等4名主嫌，依加重詐欺罪嫌重大且有逃亡或勾串共犯、證人，聲請羈押獲准，其餘嫌犯以3萬元交保或飭回。
嘉義地檢署指出，張男等人自今年7月初，在嘉義市民生南路設立電信機房，專門詐騙香港、大陸地區民眾，黃男等9人為該詐騙集團第一線人員，孫男等4人則分屬該詐騙集團第二、三線人員。
該集團利用平板電腦群呼系統，發話撥打至香港地區民眾行動電話，以「中國移動公司電話欠費」等話術詐騙，香港地區及大陸地區民眾若回電，即由第一線人員詐騙告知欠費，民眾採信後再由第二線人員假冒公安受理報案，第三線人員再假冒檢察官以監管帳戶名義，處理轉帳詐騙。
警方日前接獲情資，指綽號「阿彬」男子在嘉義市設立電信詐欺機房，立即報請嘉義地檢署檢察官張建強指揮，本月21日進大樓攻堅，當場查獲黃、張、孫姓嫌犯等13人，並查扣電腦、行動電話手機、教戰手則、假冒公安證件及被害者個資等電磁紀錄等證物，依涉犯刑法第339條之4，加重詐欺罪嫌移送法辦。
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