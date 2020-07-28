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瑞芳警官涉壓童入水 侯友宜：依司法調查為主
新北市瑞芳警分局陳姓警官陷入「涉嫌殺人未遂」案件，新北市長侯友宜說，這些糾紛已經在法院訴訟當中，一切以司法調查為準則，因為現在兩造之間公說公有理、婆說婆有理，事實的真相只有一個，要是同仁不對的話，當然要依法嚴懲，但是如果誠如同仁所說的，調查清楚以後該怎麼做就怎麼做。
網友在爆怨公社發言說，25日傍晚在中壢區一家游泳池兒童戲水區，陳男大喊「誰的小孩？」不少人轉頭看，接著見他用手掐著小孩的脖子，並持續大喊著「誰的小孩？誰的小孩？」接著把小孩的頭往水裡壓還不放手。
旁邊有人看不過去，問陳「怎麼可以對孩子這樣」，陳回應「他一直踢水用到我臉，跟他講了還一直踢水」，旁人後來把哭得稀裡嘩啦的小孩拉到旁邊。
陳姓警官發文指出，男童拿「長棍型」水槍射水，讓他的孩子不舒服，還拿起浮板丟了4次被他擋下。他嚴正對男童說「真的不想跟你玩了，請你離開」，但男童又拿起水槍射擊。
陳說，他的3歲女兒被射到眼睛，露出難受表情，他對男童喊：「你太過分了，你不要走，你的父母親到底在哪？」接著攔住男童，多次大聲詢問周邊泳客，到底誰是他的父母。攔下男童時一度重心不穩，造成男童全身進入水中約1秒，他立即拉起來。
陳解釋，其他泳客只看見他在大聲呼喊，紛紛指責他欺負小孩，但男童父母一直沒出現，他沒有其他辦法，只能轉身回去安慰子女並離開。到了游泳池的大廳，遇到男童父親，雙方到了派出所，最後互告。
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