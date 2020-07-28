遊客霸占大雪山停車場野炊露營 東勢林管處休園後斷電

大雪山國家森林遊樂區傳出有遊客在停車場野炊，甚至露營20多天，嚴重影響其他遊客權益。圖／東勢林管處提供

疫情解封，林務局自7月15日起推出12處國家森林遊樂區免費入園一次優惠，山區湧入大批人潮，但傳出有遊客在大雪山國家森林遊樂區停車場野炊、露營20多天，霸占停車位，嚴重影響其他遊客權益。東勢林管處表示，已增派人力加強勸導，並於下午5點休園後切斷該區域電力，減少滯留遊客方便性。

天氣高溫炎熱，大雪山國家森林遊樂區平均溫度約15至22度，上山避暑的遊客越來越多，卻有部分遊客違反遊樂區規定，不顧及其他民眾的權益，將車停在遊樂區停車場，做出野炊、搭棚露營、在車上夜宿等行為，甚至傳出有遊客滯留在停車場露營20多天，嚴重霸佔停車格。

對此，林務局東勢林管處已增派人力加強勸導，並由內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊及台中市和平分局雪山派出所員警派員協助勸導，以維護秩序，車宿情形逐漸改善中。

東勢林管處也將35K收費站區域的水龍頭更換為省水水龍頭，並於下午5點休園後切斷該區域電力，減少滯留遊客方便性。