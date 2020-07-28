影／婦心臟病發10歲女兒急Call父 警路過關心伸援手

台中市第二警分局公園所23日晚間巡邏時，發現一名年約40歲的陳姓婦人癱坐在公園樹下，臉色蒼白，旁邊還有一名10歲的女童，警方前往關心，發現女童是婦人的女兒，正在以手機撥打電話向父親求助，警方詢問才知，婦人有心臟病，疑似病發才會癱軟坐在樹下休息，警方貼心叫來救護車，協助陳婦就醫。

第二警分局公園所副所長莊誌哲、警員余珮毓在23日晚間9時許巡邏時，發現一輛機車停置在台中公園走道，搜尋附近後，發現陳姓婦人（40歲）虛弱的靠著樹幹而坐，陳婦身旁還蹲著一名年約10歲的女童。

陳婦向警表示，因為自己有心臟疾病，幾年前曾經做過心臟瓣膜手術，當晚飯後欲騎車載著女兒去一中商圈逛街，途中突然感到呼吸不順、身體逐漸不適，就先將機車停下，想要靠在樹旁休息一下，沒想到突然腿軟站不起來，且身體愈加不適，也嚇到一旁的女兒。

陳婦說，女兒看到她不舒服，立即撥打電話給人在苗栗的丈夫，丈夫已在趕回台中的途中。

警方聽到陳婦有心臟病史，不敢大意，立即通報救護車到場協助就醫，並請女童持續與父親聯繫，告知陳婦的狀況，再協助將機車暫時移至妥當處所，避免阻礙通行，陳婦上救護車前也對警員的熱心表達感謝。