獨居阿嬤曾任總鋪師 年老力衰賣滷蛋求生

72歲獨居在台南市安南區的邱阿嬤（左一）煮拿手料理「土豆豬腳」給華山基金會長輩吃。記者鄭維真／攝影

72歲獨居在台南市安南區的邱阿嬤曾是一名總鋪師，過去在屏東、台南等地開設小吃店，但後來年老力衰、視力不佳，已無法開店維持生計，今年更是連繳房租都有困難，經由華山基金會的鼓勵，她開始賣滷蛋自給自足，而善心人士中有許多都是警察。

華山基金會安南2站長楊富閎鼓勵阿嬤賣滷蛋，消息一出，吸引許多民眾分享訊息，除了不少警察都向她訂貨，甚至也有藝人買了200顆滷蛋全數捐給獨居老人加菜，阿嬤今天為了答謝員警幫忙，親手煮了拿手料理「土豆豬腳」，邀請華山長輩、警察、小朋友一起吃。

邱阿嬤說，以前在屏東開店時，豬哥亮、彭恰恰、楊宗憲藝人都很愛吃這道「土豆豬腳」，她感謝善心人士買滷蛋，讓她化解下半年沒房子住的危機。