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獨居阿嬤曾任總鋪師 年老力衰賣滷蛋求生
72歲獨居在台南市安南區的邱阿嬤曾是一名總鋪師，過去在屏東、台南等地開設小吃店，但後來年老力衰、視力不佳，已無法開店維持生計，今年更是連繳房租都有困難，經由華山基金會的鼓勵，她開始賣滷蛋自給自足，而善心人士中有許多都是警察。
華山基金會安南2站長楊富閎鼓勵阿嬤賣滷蛋，消息一出，吸引許多民眾分享訊息，除了不少警察都向她訂貨，甚至也有藝人買了200顆滷蛋全數捐給獨居老人加菜，阿嬤今天為了答謝員警幫忙，親手煮了拿手料理「土豆豬腳」，邀請華山長輩、警察、小朋友一起吃。
邱阿嬤說，以前在屏東開店時，豬哥亮、彭恰恰、楊宗憲藝人都很愛吃這道「土豆豬腳」，她感謝善心人士買滷蛋，讓她化解下半年沒房子住的危機。
華山基金會目前在大台南地區成立40個愛心天使站，免費為2600名失能、失智、失依長輩提供年節關懷、陪同就醫、物資協助、促進社會參與等，呼籲大家響應「送愛到家，因為有您」常年服務經費，認助一名長輩每月1250元、一年1萬5千元，愛心專線（06）2526742。
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