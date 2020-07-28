迷途自閉童不敢上警車 波麗士叩小黃支援竟奏效

新北市樹林區一名7歲的自閉症男童，前晚趁媽媽出門買晚餐時，一個人跑出家門，不料卻迷失方向，熱心民眾發現男童獨自在路邊，神色緊張，趕緊向警方求助，警方到場發現男童無法表達年籍資料及家人聯絡方式，便派了警車準備將男童帶回所內安頓，不料男童卻極度抗拒，員警突發奇想，叫來了計程車，才讓男童乖乖上車返所，最後也成功聯繫上母親接回。

據了解，當時樹林分局三多派出所員警馬宗慶、楊逸帆正騎車執行巡邏勤務，行經保安街二段與光華街口時，突然發現路邊有民眾奮力招手，停車察看後，原來是一名男童走失，獨自在路邊閒晃，詢問男童身分資料時，他則因情緒緊張，無法清楚表達，員警只好請所內派遣警車先行接回。

不料，男童看到警車卻十分抗拒，堅持不上警車，即便員警不斷的安撫、勸說，告訴男童不用害怕，「我們是警察叔叔，會保護你」，但男童依然無動於衷；此時員警突發奇想，攔了路旁一台計程車，請司機幫忙載回所內，男童看到熟悉的「小黃」也終於甘願上車，並由警方一路護送返所。

經調閱報案資料後，警方很快地聯繫上男童母親前來接回，母親表示，當時出門買晚餐，想說很快就會返家，因為是單親家庭，家中沒有其他大人，才一時疏忽將兒子獨自留家，兒子因患有自閉症、發展遲緩症狀，難以正常表達，非常感謝警察幫忙，才讓母子平安團圓。