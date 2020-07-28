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「猜猜我是誰」老婦險被騙 南警一語破梗
詐騙集團騙人理由推陳出新，但老梗「猜猜我是誰」還是有人在用，台南65歲陳姓婦人接到自稱友人的朋友來電，謊稱因急需用錢欲向其商借美金1萬元，新台幣約30萬元，陳婦到銀行要匯款時，銀行行員發覺有異報警處理，保住陳婦寶貴積蓄。
台南市警二分局海安派出所警員洪正偉、吳玟庭昨天下午執行巡邏勤務時，接獲銀行通知，有名婦人臨櫃要匯款到海外不明帳戶，疑似遭到詐騙，請警方到場協助處理。
員警趕到銀行時，看見陳婦神情慌張，堅持要趕快匯款，員警要她不要著急，並詢問匯款要做什麼用途？陳婦說，她接到朋友的朋友打來電話，說急需用錢，想跟她借美金1萬元救急。
警方研判這又是詐騙老梗，阻止陳婦匯款，並一語道破詐騙集團慣用的「猜猜我是誰」技倆手法，通常詐騙集團成員打通電話後，會先謊稱是被害人親友，等取得被害人信任後，再假借各種理由借錢，匯進指定帳號。陳婦頓時恍然大悟，才知遭詐騙，幸好警方及時成功攔阻匯款，對於員警及行員熱心協助，表示感激。
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