被控「害死」繆德生判無罪 盧朝財：感謝法官明察秋毫

退役上校繆德生參與反年改陳抗，自立法院外牆墜地死亡，台北地檢署指控「全民拔菜總部」總指揮盧朝財以「拔菜戰車」阻擋救護車施救，依妨害公務、強制、醫療法起訴盧。法院審理，盧否認犯罪，台北地院今天3罪都判盧無罪。可上訴。

盧朝財獲知被判無罪發表3點聲明，一、繆德生的大哥從來沒有對他提告，也說不必有陳抗的人為繆德生的死負任何責任；二、檢察官起訴他，但法官依事實與證據認為他沒犯罪，感謝法官明察秋毫；三、宣判前他就決定就算有罪也不上訴、去發監執行，才能告慰繆德生。

盧朝財2018年2月27日上午6時，將宣傳貨車開往台北市青島東路立法院附近，與反年改的「八百壯士」會合，當天上午7時，繆德生自立法院外牆跌落死亡。

檢察官指控，盧朝財面對警方及救護車上人員驅離或舉牌警告，卻不讓道，車子停留1分54秒，致2名救護員需繞道院區到鎮江街，才能攜帶擔架等簡易設備跑步去救人，盧涉妨害公務、強制、違反醫療法罪。

盧朝財曾經出庭辯稱，他聲援「八百壯士」的陳抗活動，自始至終都沒進去過立法院，警方對陳抗群眾採取門禁措施，他沒有阻擋救護車救人。

盧說，當時「八百壯士」總指揮官叫他將車停好，他被動將車停在立法院旁，停1個多小時，「停了很久，沒有在行進間阻擋救護車」，盧強調，他停車的位置前方有樹、另1輛休旅車，後面都是群眾，人潮很多，他有緩慢移動「戰車」，沒有犯罪故意。