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影／衣衫不整見警喊救命 警察安撫失智婦送她回家

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名70歲婦人疑似失智衣服沒穿好，走在台中市沙鹿街頭，警方獲報到場關心，她看到警察立刻說「不要過來」，也喊救命，員警耐心安撫，查出她身分帶她回家，女兒說，最近查覺母親疑似失智，準備帶她到醫院檢查，沒想到竟趁家人睡覺時獨自出門，不知如何回家。

台中市清水警分局明秀派出所7月26日早上7點獲報，沙鹿區正英路有一名老婦人坐在路口衣服沒穿好，巡邏警員許勝雄、劉佳竺接趕到現場場發現，是一位疑似失智的7旬老婦人衣服沒有穿好獨自在路邊走。

員警上前關心時，老婦緊張喊:「不要過來」，還喊「救命、救命」，稱自己就住在附近，警方上前先將老婦衣服拉好，先讓她冷靜下來，她疑似有失智情形，員警默默地陪著她走約100公百守護，發現婦人走到一戶出售房屋前坐下，再度上前關心，老婦卻表示她家住在這裡不願離開。

警方以M-POLICE人臉辨識系統偵測未果，於是挨家挨戶詢問，都無人出面應答，幸好鄰居路過認出老婦，帶警方通知老婦女兒將她接回家休息。

老婦女兒表示，最近有注意到母親疑似有失智情形，還沒帶去醫院檢查，沒想到早上會趁家人都還在睡覺時跑出門，謝謝警方協助帶婦人返家。

明秀所長林駿騏提醒，家中的長輩需要多關心，若有發現疑似失智情形，可以在其手上配戴防走失手環或是在其衣物繡上名字與緊急聯絡人電話，才能夠更快速的讓警方正確掌握迷失民眾的身分並通知家屬。

台中市清水警分局員警獲報，協尋一名疑似失智婦人，帶她回家。圖／警方提供
台中市清水警分局員警獲報，協尋一名疑似失智婦人，帶她回家。圖／警方提供
台中市清水警分局員警獲報，協尋一名疑似失智婦人，帶她回家。圖／警方提供
台中市清水警分局員警獲報，協尋一名疑似失智婦人，帶她回家。圖／警方提供

失智

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