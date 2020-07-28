影／衣衫不整見警喊救命 警察安撫失智婦送她回家

一名70歲婦人疑似失智衣服沒穿好，走在台中市沙鹿街頭，警方獲報到場關心，她看到警察立刻說「不要過來」，也喊救命，員警耐心安撫，查出她身分帶她回家，女兒說，最近查覺母親疑似失智，準備帶她到醫院檢查，沒想到竟趁家人睡覺時獨自出門，不知如何回家。

台中市清水警分局明秀派出所7月26日早上7點獲報，沙鹿區正英路有一名老婦人坐在路口衣服沒穿好，巡邏警員許勝雄、劉佳竺接趕到現場場發現，是一位疑似失智的7旬老婦人衣服沒有穿好獨自在路邊走。

員警上前關心時，老婦緊張喊:「不要過來」，還喊「救命、救命」，稱自己就住在附近，警方上前先將老婦衣服拉好，先讓她冷靜下來，她疑似有失智情形，員警默默地陪著她走約100公百守護，發現婦人走到一戶出售房屋前坐下，再度上前關心，老婦卻表示她家住在這裡不願離開。

警方以M-POLICE人臉辨識系統偵測未果，於是挨家挨戶詢問，都無人出面應答，幸好鄰居路過認出老婦，帶警方通知老婦女兒將她接回家休息。

老婦女兒表示，最近有注意到母親疑似有失智情形，還沒帶去醫院檢查，沒想到早上會趁家人都還在睡覺時跑出門，謝謝警方協助帶婦人返家。