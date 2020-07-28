閃黃燈路口PK閃光紅 2車相撞各打50大板

路口是最主要發生交通事故地方，路權是判斷肇事責任重要參考，苗栗地方法院最近審理一件路口閃光黃燈、閃光紅燈路口車禍，請求侵權行為損害賠償事件，認定行進方向閃黃燈的小轎車有優先路權，卻未充分注意閃紅燈的割稻車，判決兩造各負擔一半責任。

這起事故發生於2018年7月9日上午6點29分，在苗栗縣後龍鎮新港二路、造豐路口，小轎車在造豐路由南往北，號誌是閃黃燈，割稻車方向號誌是閃紅燈，承保小轎車的保險公司代位向苗栗地方法院請求侵權行為損害賠償，主張割稻車主負擔7成的責任，賠償修車費27萬9374元。

法官調查，閃光紅燈表示「停車再開」，割稻車沒有停止在交岔路口前，禮讓幹道車輛先行，致小轎車閃避不及而發生碰撞，割稻車主有過失，應負損害賠償之責，而閃光黃燈表示「警告」，車輛應減速接近，注意安全，小心通過。

法官勘驗行車記錄器，小轎車距離交岔路口尚有相當距離，割稻車已將近路口，若稍有注意車前狀況，即可輕易避免事故，違反道路交通安全規則未注意車前狀況，小轎車車主也有過失，審酌兩造均有過失，並依其情節，認定各負擔一半肇事責任，並計算折舊，割稻車應賠19萬9553元。

路權是警方交通安全宣導重點項目，苗栗縣警局交通隊指出，交岔路口的路權優先依行車管制號誌燈號區分，若沒有則用號誌、標線、標誌等，分辨幹道車或支道車，支道車要讓幹道車先行，其中，多線道是幹道，少線道是支道，號誌「閃光黃」是幹道，「閃光紅」是支道，此外，有「停」或「讓」標誌，地上畫有倒三角形或「停」標字是支道。