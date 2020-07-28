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為社會矚目案件家屬募款 但…錢不知去向

聯合報 / 記者陳俊智／新北報導

從事大體修復師的張姓男子，利用社會矚目案件的喪家名義對外招募善款，但後來資金流向不明，因此涉嫌詐欺被移送法辦。 記者陳俊智／翻攝
從事大體修復師的張姓男子，利用社會矚目案件的喪家名義對外招募善款，但後來資金流向不明，因此涉嫌詐欺被移送法辦。 記者陳俊智／翻攝

四十歲更生人張姓男子從事大體修復，涉嫌以接觸或聽聞的社會案件編故事，再以協助死者家屬等理由募款，中飽私囊；檢警上周拘提張，他認罪，訊後以六萬元交保，饒姓女友三萬元交保，張母和其他員工請回。至昨天有十四人出面指控張詐欺，擴大追查。

警方調查，張姓男子從二○一八年起共利用十二起社會矚目案件詐財，包括去年十二月的新北市烏來區簡姓男童溺斃案、去年五月台南女兵車禍死亡案；台南女兵案由他幫助修復遺體，向家屬收八萬多元處理費，又對外宣稱女兵家中經濟困難急需救助，誘使善心人士捐款，款項全部流向不明。

簡姓男童去年十二月在烏來不幸溺斃，張未有任何協助，事後新北市議員馬見卻接獲男童母親陳情，指張私自以她兒子名義對外募款；男童父母離異，警方向男童父親查證，得到答案同樣是沒委託，沒有收到錢。

警方蒐證後，本月廿三日持拘票逮捕張，張母、饒姓女友和一名員工也帶回詢問；張原辯稱錢只是先暫時挪用幫助其他喪家，但提不出任何證明文件，後才改口認罪，移送後以六萬元交保，饒姓女友提供帳戶且有提領款項列共犯，三萬元交保。

警方說，張曾有「浪子回頭」故事。他因毒品案判刑八年，入監服刑六年假釋，自述在獄中吃到母親送來的會客菜而悔悟，出獄後投身殯葬業大體修復工作，故事感動不少人，還有媒體採訪報導。

因形象良好，加上打悲情牌勸募，附新聞連結相關照片，許多民眾不疑而捐款，金額從五百元到數萬元不等，還有人長期資助每月匯款一千元至二千元。

更生人 詐騙

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