遭控掐童往水裡壓 警官發千字文盼還原真相

桃園中壢一處游泳池25日發生戲水糾紛，新北市警局瑞芳分局一名陳姓警官遭控欺負孩童，引發網友撻伐。陳男今晚發文自清，表示並沒有把男童往水裡壓的情況，盼還原真相。

有網友在臉書（Facebook）社團「爆怨公社」發文指出，25日在泳池兒童遊戲區看到一名戴眼鏡的男子大喊「誰的小孩」，男子手掐著小孩的脖子，再度大喊「誰的小孩？誰的小孩？」

文中又說，男子接著把小孩的頭往水裡壓著不放，旁邊的人看不下去跳出來說「你怎麼可以對孩子這樣？」男子回應「他一直踢水用到我臉，跟他講了還一直踢水」，旁人看不下去，把哭泣的小孩拉到一旁並與男子理論。在網友發文後，男子遭網友留言撻伐，更被起底身分為新北市的陳姓警官。

陳姓警官晚間也在「爆廢公社」發文盼還原真實情況，陳男表示，當天他和6歲及3歲的2名小孩在兒童池內休息，突然有名年約8歲的陌生男童跑來，先是說3人講話很吵，又嘗試向他的小孩潑水，但見到小朋友間互相潑水，陳男就沒有理會。

陳男指出，沒想到男童隨後拿出「長棍型」水槍噴水引起孩子不舒服，規勸後不但不予理會還改以水槍拍打，甚至拿起一旁浮板4次丟擲都被擋下，他只好告知「我們不想跟你玩了」，沒想到男童短暫離開後又再次拿起浮板丟擲，甚至砸到陳男左眼，陳男於是再請男童離開。

陳男說，沒多久男童又拿起水槍朝他的臉部射擊，3歲女兒也被男童以水槍射到眼睛部位，因此他才大聲喊「你太過分了，你不要走，你的父母親到底在哪？」除起身要去攔住男童，並且多次大聲詢問誰是男童的父母。

陳男也坦言，攔下男童時，一度因重心不穩，男童全身進入水中大約1秒，有監視器畫面可以證明，但他立即拉起男童，並用手「提著」男童脖子，但不至於成傷，且他若有意傷害男童，對方的診斷證明書就不會是「自述外力導致之頸部擦傷」。

陳男表示，泳客見到他在大聲，就指責他欺負小孩，但是男童的父母完全沒有在泳池內出現，遭眾人指責的他只能帶著兒女離開泳池，隨後男童父親在泳池大廳憤怒地指控他想殺害男童，並要提告殺人未遂，但男童父親從頭到尾都不在泳池照顧自己兒子，更沒有目睹男童欺負他人的過程，因此情緒確實出現失控狀況。

陳男說，雙方到達派出所後，友人為息事寧人介入調解，也表明願意賠對方和解金，從新台幣2000元一直說到8000元，但男童父親都不願意，堅持提告殺人未遂，因此他也只能告對方誣告、傷害及強制罪（男童不會成立罪名，但是監護人要附帶賠償責任）。

陳男表示，他擔任警務人員深知「知法守法」，絕不會欺負弱小，若泳池願提供影帶真相就可大白。陳男說，孩子還小，面對泳池裡的戲水玩過火該如何處理，他也還在學習，並告訴孩子「不可以動手打人」，但也要記得「保護自己」。