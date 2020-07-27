泳池大人掐小孩？ 大人警官否認：男童水槍噴兒女眼睛

桃園市中壢區一家游泳池兒童戲水區25日下午發生陳姓男子疑似不滿陌生男童數次朝他孩子噴水槍，還丟浮板制止不聽家長又不在場，一怒之下拉著男童在游泳池找找家長，結果被指掐男童脖子往水裡壓、大人欺侮小孩，男童父母親當時不在場，稍後出現和陳男口角，雙方鬧到派出所互告。

事發當天，知名粉團PO出一名女子憤憤不平不平描述事件經過，直指大人掐小孩脖子的不是，網友幾乎一面倒抨擊陳男。

今天網路傳出陳男是新北市某分局偵查隊長時，網路也有一篇疑似陳男反擊的文章，指出一開始是男童在兒童戲水區想和他一對兒女玩，他原先不反對，但是男童拿長水槍好幾次往孩子眼睛射，他制止表示要玩可以，但是水槍不能噴眼睛可是男童不聽，甚至拿浮板丟他和孩子，原以為是開玩笑，但連是丟了3、4次，還繼續用水槍射3歲女兒的臉，射到眼睛張不開。

陳男大聲斥喝並問「你父母親在哪裡？」現場不見家長出面，他於是到戲水區攔下該名男童準備找家長，男童一度重心不穩，全身進入水中大約1秒，陳男稱都有監視器畫面可以證明，當時他立即把男童拉起來，並用手「提著」他的脖子，力道有控制不至於會成傷。

陳男強調有成傷的話，對方的診斷證明書，就不會是「自述外力導致之頸部擦傷」，而且要傷害他的話，也不會一直大喊詢問他的父母親到底在哪？他大喊是想請男童父母親出面，不過其他泳客聽他大聲和後面出現的情況，就指責他欺負小孩，不知道該名男童的行徑和父母完全沒有在戲水區顧小孩，但是被眾人指責下，陳男也沒有其他辦法，只能轉身回去安慰女兒和兒子。