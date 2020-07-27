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新港164線死亡車禍 轎車駕駛車禍後竟在路旁滑手機

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣溪口鄉56歲黃姓女農民今天凌晨駕駛小貨車從產業道路準備右轉往164線時，於164線民雄往新港方向23公里處，與直行20歲蘇姓男子的黑色轎車發生擦撞，黃女當場被噴到貨車前馬路上沒有呼吸心跳，經救護車送往嘉義基督教醫院搶救還是傷重不治，詳細肇事原因有待警方調查。

車禍現場零件散落一地，黑色轎車在與小貨車擦撞後持續往前10多公尺，地上留下長長的煞車痕跡，轎車車頭嚴重變形，蘇姓駕駛及車上兩名乘客皆沒有受傷，有民眾經過車禍地點拍下三人車禍後，躲在安全島上的陰涼處滑手機。

小貨車被撞後翻滾一圈，最後往左側倒卡在分隔島上，車頂變形、擋風玻璃全碎，可見撞擊力道之大，黃女身上穿著務農的袖套、衣物，明顯剛從田裡出來，黃女身體多處骨折、擦挫傷，她的丈夫抵達醫院時，頻頻哭喊，他以後該怎麼辦。

黃女與丈夫平時居住在溪口鄉美南村，育有2男2女，孩子都已出社會，在北部生活，二兒子正巧這幾天回家休息，到派出所做筆錄時，看到蘇男一時情緒失控差點打起來，黃女丈夫表示，平時只有他跟黃女兩人相依為命，今天早上黃女起床為他做好早餐，說要出門買肥料，沒想到竟成為最後一句話。

蘇男說，他與弟弟及弟弟的女友當時正要到位於新港的KTV開店營業，行經事故地點突然看到黃女駕駛的小貨車從慢車道經過安全島，車身探出快車道，他因反應不及直直撞上，他們下車察看黃女的傷勢，發現黃女趴臥在馬路上，怎麼叫喊都沒有反應，且後腦杓有血。

嘉義縣溪口鄉56歲黃姓女農民駕駛的小貨車在車禍後，往左側倒卡在安全島上。圖／讀者提供
嘉義縣溪口鄉56歲黃姓女農民駕駛的小貨車在車禍後，往左側倒卡在安全島上。圖／讀者提供
嘉義縣新港鄉大潭村164線民雄往新港方向23公里處今天凌晨5時許發生死亡車禍，黑色轎車車頭全毀。圖／讀者提供
嘉義縣新港鄉大潭村164線民雄往新港方向23公里處今天凌晨5時許發生死亡車禍，黑色轎車車頭全毀。圖／讀者提供
嘉義縣溪口鄉56歲黃姓女農民駕駛的小貨車在車禍後，往左側倒卡在安全島上。圖／讀者提供
嘉義縣溪口鄉56歲黃姓女農民駕駛的小貨車在車禍後，往左側倒卡在安全島上。圖／讀者提供
嘉義縣新港鄉大潭村164線民雄往新港方向23公里處今天凌晨5時許發生死亡車禍。圖／讀者提供
嘉義縣新港鄉大潭村164線民雄往新港方向23公里處今天凌晨5時許發生死亡車禍。圖／讀者提供
嘉義縣新港鄉大潭村164線民雄往新港方向23公里處今天凌晨5時許發生死亡車禍，有民眾經過，拍下轎車駕駛及乘客於事故發生後在路旁滑手機。圖／讀者提供
嘉義縣新港鄉大潭村164線民雄往新港方向23公里處今天凌晨5時許發生死亡車禍，有民眾經過，拍下轎車駕駛及乘客於事故發生後在路旁滑手機。圖／讀者提供

車禍 嘉義 車道

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