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抓男童頭往水裡壓被告殺人未遂 涉案人竟是警官
桃園市中壢區一家游泳池兒童戲水區，傳出男子不滿6歲男童朝他踢水，涉嫌掐著男童脖子往水裡壓，被警方依殺人未遂罪嫌函送法辦。涉案人是新北瑞芳警分局陳姓警官，分局今表示，雙方說法間有落差，已要求陳配合調查。
網友在爆怨公社發言說，25日傍晚在中壢區一家游泳池兒童戲水區，陳男大喊「誰的小孩？」，不少人轉頭看，接著見他用手掐著小孩的脖子，並持續大喊著「誰的小孩？誰的小孩？」接著把小孩的頭往水裡壓還不放手。
旁邊有人看不過去，問陳「怎麼可以對孩子這樣」，陳回應「他一直踢水用到我臉，跟他講了還一直踢水」，旁人後來把哭得稀裡嘩啦的小孩拉到旁邊。
中壢警方26日表示，男童家長對陳提出殺人未遂、傷害告訴，陳則稱男童故意往他踢水，要他停止還拿東西丟他，反告傷害、誣告等罪嫌。警方偵詢後將全案函送桃園地檢署偵辦。
瑞芳分局表示，雙方說法間有落差，且相互提告，已進入司法程序。分局尊重後續調查，絕不護短，並請陳全力配合。
分局指出，陳身為警務人員，且擔任幹部，更應謹慎言行舉止，避免非議，後續將加強員警教育訓練，避免類似情況發生。
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