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男酒後失控魯小小 踢桌攻警下體辱罵三字經鬧官司

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市45歲陳姓男子上月6日晚間在餐廳喝酒後，搭乘計程車返家途中，與「運將」衝突爭執，司機攔下警方巡邏車，引發陳男情緒不穩，警方將他帶回景福派出所管束，陳男在偵訊時踢壞桌子，趁上廁所突然出手攻擊陳姓警員下體及雙腳，辱罵3字經，警方將他制伏移送法辦，桃園地檢署今天偵結，將陳男依妨害公務罪嫌聲請法院簡易判決。

檢警調查，陳姓男子喝酒後，搭乘計程車與司機衝突爭執，司機攔下警方巡邏車求助，警方將陳男帶回景福派出所，引起陳男情緒失控，先是在偵訊室踢壞桌子，隨後要求上廁所，陳姓警員帶他上廁所，陳男卻突然攻擊陳姓警員下體、2腳，造成陳姓警員左手無名指、小指撿挫傷，還以「XXX」三字經辱罵警員。

警方將陳男制伏上手銬，陳男酒醒後坦承喝酒情緒不穩犯行，警方將陳男依妨害公務移送桃園地檢署偵辦，桃檢表示，陳男在景福派出所破壞偵訊室桌子，又對警員辱罵三字經公然侮辱警員，現場監視器及警察密錄器全部拍下，檢方偵結將陳男依妨害公務罪嫌聲請法院簡易判決。

桃園市陳姓男子酒後情緒失控很「魯」，踢警桌子、罵警三字經、攻擊警下體、雙腳，桃園地檢署依妨害公務罪嫌起訴聲請簡判。記者曾增勳／攝影
桃園市陳姓男子酒後情緒失控很「魯」，踢警桌子、罵警三字經、攻擊警下體、雙腳，桃園地檢署依妨害公務罪嫌起訴聲請簡判。記者曾增勳／攝影

妨害公務 計程車

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