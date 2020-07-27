男酒後失控魯小小 踢桌攻警下體辱罵三字經鬧官司

桃園市45歲陳姓男子上月6日晚間在餐廳喝酒後，搭乘計程車返家途中，與「運將」衝突爭執，司機攔下警方巡邏車，引發陳男情緒不穩，警方將他帶回景福派出所管束，陳男在偵訊時踢壞桌子，趁上廁所突然出手攻擊陳姓警員下體及雙腳，辱罵3字經，警方將他制伏移送法辦，桃園地檢署今天偵結，將陳男依妨害公務罪嫌聲請法院簡易判決。

檢警調查，陳姓男子喝酒後，搭乘計程車與司機衝突爭執，司機攔下警方巡邏車求助，警方將陳男帶回景福派出所，引起陳男情緒失控，先是在偵訊室踢壞桌子，隨後要求上廁所，陳姓警員帶他上廁所，陳男卻突然攻擊陳姓警員下體、2腳，造成陳姓警員左手無名指、小指撿挫傷，還以「XXX」三字經辱罵警員。