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找到了！八旬翁上山採筍失蹤 受困山區30小時獲救
基隆市80歲謝姓老翁到龍門谷山區採竹筍失蹤，救難人員上山搜尋兩天傳回好消息，今天下午3點多找到他。消防人員初步檢視老翁無明顯外傷，體力似快透支，喝水後能對話，意識清楚。
消防局表示，謝姓老翁超過一天一夜未進食，消防人員先提供糖給他入口維持體力。由於發現地點山路難行，救難人員須另行開路，以利運送老翁下山送醫。
謝姓老翁和妻子昨天清晨從龍門谷入山，往暖暖方向前進採竹筍。謝妻說，她走在前面，丈夫跟在後面，過了一段時間，她回頭要找丈夫時，發現他不在附近，大喊丈夫名字也沒聽到回應，趕緊下山求援。家人找了一個多小時沒發現，報案求助。
基隆市消防局昨天上午近10點接獲報案電話，派人前往龍門谷一帶搜尋，未能發現老翁蹤影，入夜後暫時收隊。
救難人員今天一早再次組隊入山，下午3點多從謝妻描述地點，下切山谷約100公尺找到老翁。
這兩天天氣炎熱，又下陣雨，山區遍布竹林若通風不良，潮濕悶熱，救難人員憂心老翁可能出現脫水現象。今天下午找到他時，老翁體力似透支，但意識清楚，飲水後能對話。
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