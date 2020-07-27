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影／又是台灣灘！ 海峽兩岸合力搜救4名失蹤船員

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

大陸籍「宏翔」運砂船昨晚在台灣與大陸海峽中線傳出翻覆事故，目前已尋獲4人遺體，仍有4人下落不明。海巡署第八海巡隊證實，出事地點是在俗稱「台灣灘」的海域，這裡是著名漁場，也是大陸抽砂船常越線盜砂的地帶，人命救助為第一優先，兩岸人員全力救援中。

「宏翔」運砂船昨晚在海峽中線附近，也是澎湖七美西南方48浬處翻覆，船上有9名船員，第一時間先通知大陸救援，台灣海巡署艦隊也在7點左右接獲通報，並派出中部地區機動海巡隊台中艦及澎湖海巡隊5053艇、RB-03艇在第一時間前往通報海域救援。

今早金門艦及澎湖海巡隊3583艇接力搜救，並與陸方「海巡0802」、「海巡0806」及「南海救101」3船，以及S-76C直升機一起進行海空搜救，截至今天上午10點左右，陸方的潛水人員已經尋獲4人遺體，尚有4人失蹤。

第八海巡隊副隊長陳富榮表示，為預防大陸抽砂船入侵台灣海域，澎湖海巡隊每天都有艦艇在台灣灘巡邏，昨晚海上風浪不大，運砂船翻覆地點在台灣灘範圍內，距離馬公市約4小時船程，目前金門艦在現場持續搜救，澎湖海巡人員也接力前往，基於人道考量，兩岸人員協力救援。

台灣灘盜砂事件層出不窮，去年10月，2艘大陸船隻也在台灣灘遇難求救，中港台三方都派出艦艇及直升機進行海空搜救，當時有12名船員失蹤。

大陸籍「宏翔」運砂船疑似在「台灣灘」盜取海砂，昨晚傳出翻覆事故。圖／澎湖海巡隊提供
大陸籍「宏翔」運砂船疑似在「台灣灘」盜取海砂，昨晚傳出翻覆事故。圖／澎湖海巡隊提供
大陸籍「宏翔」運砂船昨晚在台灣與大陸海峽中線傳出翻覆，海巡署金門艦今早接續前往出事海域搜救。圖／澎湖海巡隊提供
大陸籍「宏翔」運砂船昨晚在台灣與大陸海峽中線傳出翻覆，海巡署金門艦今早接續前往出事海域搜救。圖／澎湖海巡隊提供
大陸籍「宏翔」運砂船昨晚在台灣與大陸海峽中線傳出翻覆，海峽兩岸人員協力搜救。圖／澎湖海巡隊提供
大陸籍「宏翔」運砂船昨晚在台灣與大陸海峽中線傳出翻覆，海峽兩岸人員協力搜救。圖／澎湖海巡隊提供

海巡署 澎湖 直升機

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