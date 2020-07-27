新港164線23公里死亡車禍 56歲女農民傷重不治

嘉義縣溪口鄉56歲黃姓女農民今天凌晨5時許駕駛小貨車打算到新港大潭村購買肥料，從產業道路右轉往164線民雄往新港方向23公里處，與直行20歲蘇姓男子駕駛的黑色轎車發生擦撞，黃女當場被噴出車外倒臥路中間沒有呼吸心跳，經消防人員送往嘉義基督教醫院搶救還是傷重不治，詳細肇事原因有待警方調查。

車禍現場零件散落一地，黑色轎車車頭變形，蘇姓駕駛及車上兩名乘客皆沒有受傷，小貨車則翻滾一圈，最後往左側倒卡在分隔島上，車頂變形、擋風玻璃全碎，可見撞擊力道之大。