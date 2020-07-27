70歲老翁如往常外出散步 疑不慎走進鐵軌被火車撞死

台中市沙鹿到清水間的一班區間車，今天行駛途中撞上侵入路線的路人，送醫急救不治，警方查出，死者是住附近的陳姓老翁，今天早上如往常，和家人說要外出散步，不知為何走進軌道，警方仍調閱監視器畫面釐清疑點中。

由新竹開往彰化的2511次區間車，今天早上8點11分，在清水到沙鹿間撞上一名侵入路線的路人，被撞路人由救護車送到光田綜合醫院急救，男子到院時已無呼吸心跳，全身多處嚴重創傷，急救無效，2511次區間車上約150位旅客由沙鹿站派人引導至車站轉乘接駁；經鐵路警察處理後，早上9點5分放行，影響3列118分共950名旅客。