聽新聞
test
0:00 / 0:00
史上最短命！汐止限高門柱6時完工 7時就被撞壞
新北市汐止區公所在南興路往新台五路1段方向規畫限高措施，經連夜趕工，今天上午6時架設完鋼樑門柱，未料近8時就被貨櫃車撞斷，堪稱史上最短命的設備；事故雖未造成人員傷亡，但門柱橫躺在馬路中間占據整條馬路，一度影響當地交通，經警方到場疏導車流並出動吊車協助清除障礙，狀況最後在10時18分左右排除。
警方調查，限高用的鋼樑門柱是區公所今天凌晨2時到場施做，經漏夜趕工，上午6時才架設完畢，限高3.9公尺。然而，駕駛貨櫃車的蔡男疑未注意新設裝置，加上貨櫃連同車身總高度3.97公尺，超過限高7公分，才導致意外發生，所幸事發當時無其他車輛經過，未釀傷亡。
事發時，正值上班尖峰時間，汐止警方不敢大意，即刻出動6名警力進行交管和指引民眾改道，區公所也獲報後也派遣吊車，將鋼樑門柱吊道路旁，狀況約莫在10時18分排除；據了解，相關人員擔心門柱裝回去後，類似情況會再次發生，將安排時間再次會勘，評估限高的必要性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言