史上最短命！汐止限高門柱6時完工 7時就被撞壞　

新北市汐止區公所在南興路往新台五路1段方向規畫限高措施，經連夜趕工，今天上午6時架設完鋼樑門柱，未料近8時就被貨櫃車撞斷，堪稱史上最短命的設備；事故雖未造成人員傷亡，但門柱橫躺在馬路中間占據整條馬路，一度影響當地交通，經警方到場疏導車流並出動吊車協助清除障礙，狀況最後在10時18分左右排除。

警方調查，限高用的鋼樑門柱是區公所今天凌晨2時到場施做，經漏夜趕工，上午6時才架設完畢，限高3.9公尺。然而，駕駛貨櫃車的蔡男疑未注意新設裝置，加上貨櫃連同車身總高度3.97公尺，超過限高7公分，才導致意外發生，所幸事發當時無其他車輛經過，未釀傷亡。