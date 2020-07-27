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影／澎湖海域陸船海難救援無新進度 4人仍失蹤

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

針對大陸籍「宏翔」運砂船昨晚7時許在澎湖七美西南方48浬翻覆，海巡署艦隊分署目前共計投入2艦、3艇搜救能量，持續配合大陸海巡船艦持續搜救中，仍有4人失蹤尚未尋獲。

澎湖海巡隊副隊長陳富榮指出，海巡署是在昨晚7時許接獲船難通報，該運砂船翻覆，船上9人落海，其中1人由附近航行的大陸貨船救起，其餘8人失蹤。

昨晚艦隊分署立即指揮中部地區機動海巡隊台中艦及澎湖海巡隊5053艇、RB-03艇前往通報海域，與陸方公務船共同執行救援行動。今天上午再指派中機隊金門艦及澎湖海巡隊3583艇接力進行搜救任務。

海巡艦艇目前共計投入2艦、3艇能量，並與陸方公務船舶「海巡0802」、「海巡0806」、「南海救101」等3船、以及陸方S-76C直升機協同執行海空搜救任務。

截至中午為止，依照台北任務管制中心通報，陸方計有18名潛水人員下水搜救，迄今陸方已尋獲4具大體，尚有4人失蹤待援。

海巡署今天加派中機隊金門艦及澎湖海巡隊的3583艇，前往七美海域接力搜救。圖／艦隊分署提供
海巡署今天加派中機隊金門艦及澎湖海巡隊的3583艇，前往七美海域接力搜救。圖／艦隊分署提供
海巡署今天加派中機隊金門艦及澎湖海巡隊的3583艇，前往七美海域接力搜救。圖／艦隊分署提供
海巡署今天加派中機隊金門艦及澎湖海巡隊的3583艇，前往七美海域接力搜救。圖／艦隊分署提供

海巡署 澎湖 失蹤

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