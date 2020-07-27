一關過一關！汐止聯結車過了台鐵高架 卻撞下個限高架

新北市汐止區新台五路今早交通大堵塞，一輛聯結車行經該路段時未注意路況撞上限高架，當場卡在路中央，被撞到的黃色限高架應聲倒閉，造成該路段雙向車道無法通行，汐止區公所接獲通報後，已派遣大型吊車到場協助，警消也趕快現場處理，交通已在早上10時許排除。

汐止區長陳健民表示，台鐵及高速公路高架橋地下道路，為避免大型貨車或聯結車等衝撞上造成嚴重交通事故，限高皆為3.9公尺。

今早這名蔡姓駕駛駕駛聯結車從大同路轉向南興路時，順利通過台鐵高架橋底下，但卻撞上新台五路一段與南興路口這處限高架。

陳健民說，經測量後發現，該聯結車高度約為4公尺，能通過台鐵高架橋底下卻不能通過南興路段的限高架，原因應為限高有誤差。

汐止警分局指出，該聯結車57歲蔡姓駕駛過去都行經該路段，疑似是因車上貨物隆起勾到限高架，造成「頭過身不過」情況。

當地民眾指出，該處昨晚10時許才設置限高架，沒想到不到12小時就被撞爛，陳健民解釋，該處限高架原本預計2天完工，原本今早就可設置完成，但卻被撞毀，後續擬將微調限高架高度，預計1個禮拜後完工。 汐止新台五路與南興路口今早發生聯結車撞限高架事故。圖／汐止區公所提供

汐止新台五路與南興路口今早發生聯結車撞限高架事故。圖／汐止區公所提供

汐止新台五路與南興路口今早發生聯結車撞限高架事故。圖／汐止區公所提供