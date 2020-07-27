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花蓮55歲男趴臥水上溺水 送醫不治
花蓮壽豐鄉米棧大橋下的花蓮溪今傳出溺水事故，1名55歲黃姓男子跟5名友人到溪邊玩水捕魚，突然消失，結果被朋友發現趴在水上，沒有動靜，趕緊拉到岸上做心肺復甦術，並於11時34分報警處理，送往門諾醫院急救，已於下午1時15分宣告不治。
吉安警分局表示，根據報案人林姓男子轉述，今天共6人在花蓮溪玩水捕魚，突然不見年約55歲的黃男蹤影，四處尋找後，在附近發現他趴臥水面上，林男隨即將黃男拉到岸上施作心肺復甦術，緊急叫救護車，並向警方報案。
原本開心捕魚卻發生溺水意外，黃男友人蹲在一旁不忍直視，悲嘆「怎麼會這樣？」警方初步推測，黃男可能是身體不適，才會以趴臥姿勢溺水，詳細事故原因尚待進一步調查。
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