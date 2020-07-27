他跨海到金門教作文不在家 竊賊趁虛而入偷走振興券

苗栗縣一名彭姓國小老師帶全家金門3日遊，昨天下午3點多返家，發現住家遭闖空門，屋內被翻箱倒櫃，雙胞胎女兒藏在衣櫃最底層的夾層中，3000元振興券及2萬元私房錢不翼而飛，他懷疑竊賊是衝著至少有振興券而來，連帶私房錢遭殃，提醒民眾提防。

彭老師說，平時家中沒有貴重物品，並未特別裝設防竊安全措施，今年暑假他受友人之託到金門教作文，順道帶全家出遊，住家3天沒有人，期間竊賊疑從2樓沒有關緊的氣窗闖入，翻箱倒櫃行竊，他昨天下午3點多返家，屋內一片凌亂，清點結果唯一損失就是女兒3000元振興券及2萬元私房錢。