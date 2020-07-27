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國小新生不想上夏令營 溜出校門遊蕩3小時迷路哭
新北市蘆洲區某國小的夏令營今天第一天上課，1名8歲王姓新生因不想去，清晨由奶奶送到校門口，趁著奶奶離去之後，也跟著轉身走出校門，在街上閒晃3個多小時才發現找不到回家的路。
到了上午將近11點，男童迷失方向在路旁哭泣，熱心民眾發現報案，蘆洲派出所警員侯逸昕、黃垣融隨即趕抵，先安撫孩子的情緒再帶回派出所。還好男童年紀已經夠大，可以說出父親的電話，家長隨後趕到派出所將孩子領回。
原來男童當時已經走到巷子口，但是平常都是大人帶著，加上巷內弄子很多，男童因此搞不清楚路徑，回不了家而迷路焦急哭泣。父親到場之後沒有苛責孩子，只是叮嚀他以後不可再私自離校，同時感謝警方的協助。
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