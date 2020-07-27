前科犯假冒律師代理訴訟 男「請鬼抓藥單」被騙25萬

新北市31歲陳姓男子曾因傷害案被判刑執行6月易科罰金後，明知自己沒有律師證照，卻在前年6月間，獲悉桃園市王姓男子與沈姓男子有民事糾紛，竟自稱可寫訴狀和代理訴訟，向王男收取5萬元代為告訴求償，沈男委託友人交付20萬元賠償和解，陳男竟見財起意私自侵占20萬元，王男提告，桃園地檢署查出陳男並非律師，今天上午偵結將陳嫌依違反律師法罪嫌提起公訴，並聲請法院加重其刑。

檢警調查，陳姓男子3年前涉犯傷害案件，被花蓮地院判決執行有期徒刑6月，王男易科罰金執行完畢，他明知自己沒有律師照不辦理訴訟，前年6月間得知王男與沈男發生民事糾紛，王準備提出民事求償，陳男竟向王男宣稱自己可寫訴狀及代理訴訟服務，王男不疑有他乃委託陳代為處理向沈男求償事宜，陳男去年7月2日寫完刑事告訴附帶民事請求損害賠償狀後，王男依約向陳男交付5萬元費用。

沈男交付20萬元委託彭姓友人向王男尋求賠償和解，彭男與陳男去年7月3日約在桃園區龍壽街超商見面，並交付20萬元和解金，陳男卻假冒「陳永奇」簽署和解書，未料陳男竟將20萬元侵占，並向王男宣稱和解失敗，王男向沈男查證確定，向警方報案提起告訴。