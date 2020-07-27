龜山警破獲地下賭場 涉用撲克競技協會掩護非法
一名桃園市曹姓男子涉假借撲克競技協會為掩護，在龜山區經營德州撲克地下賭場，桃園市警局龜山分局昨晚破獲賭場，查扣賭資與抽頭金，並帶回曹男等15人依賭博罪嫌等送辦。
龜山警分局今天表示，日前接獲情資，指在轄區一處商辦大樓中有人利用撲克競技協會為掩護，招募會員從事賭博行為，警方經過數個月蒐證並報請檢察官指揮偵辦，昨晚10時許進行搜索，當場查獲賭客12人、荷官兼會計3人，另查扣賭資及抽頭金共新台幣10萬餘元及金額高達589萬元的籌碼。
警方指出，曹男供稱協會是鼓勵會員學習在部分國家已被視為競技運動的德州撲克，協會牆上也明確貼有「嚴禁賭博」警語，會員間的輸贏沒有金錢，都是籌碼往來，相信經檢警調查後，司法將還協會清白。
警方表示，員警在調查後，分別將賭客、工作人員依違反社會秩序維護法、刑法賭博罪等移送桃園地方檢察署偵辦。
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