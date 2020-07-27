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岳明國小工地再發現未爆彈 軍方帶回處理

中央社 / 宜蘭27日電

宜蘭縣蘇澳鎮岳明國小今天上午在新建校舍開挖時發現一枚生鏽的未爆彈，軍方初步研判為二次大戰遺留的120毫米迫擊炮彈，上午近11時許帶回，所幸無人員受傷。

岳明國小校長黃建榮向中央社記者表示，學校現正在施作新建校舍工程，今年4月間曾挖到一枚迫擊炮彈，在距離上次挖到未爆彈50公尺處，挖土機上午10時許開挖約1公尺深即發現這枚未爆彈。

施工人員立即停工並通報相關單位前來處理，警方抵達現場隨即拉起封鎖線警戒，軍方未爆彈處理小組到場著裝整備後，上午10時50分以防爆毯將未爆彈包覆後帶離現場。

軍方初步研判，這枚未爆彈外觀已生鏽，與4月間發現的未爆彈為同一款，疑為二次大戰遺留的120毫米迫擊炮彈，所幸處理得宜，沒有人員受傷。

蘇澳 防爆

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