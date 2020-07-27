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心情鬱悶女子酒後兩度跳王功大排 岸巡苦勸後背她上岸

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一名40歲葉姓女子疑因心情不好，昨天傍晚到王功看落日後縱身往王功大排跳，被民眾發現，連忙通報海巡署中部分署第三岸巡隊，岸巡人員立刻趕到，幸好她跳到淺灘區，水深約120公分，岸巡人員苦口相勸，再派人到水裡背她上岸。

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所長柯勝任今天說，昨天傍晚約6點55分接獲民眾通報，有一名女子在王功大排東側（阿順海產店旁）有跳入王功大排輕生，第三岸巡隊同攜帶救生救難裝備前往救援，並通報彰化縣消防局第四大隊芳苑分隊及彰化縣警察局芳苑分局王功派出所共同處理。

跳水的女子在王功大排載浮載沉，岸巡大隊人員先穿著救生裝備下水救援，但這名女子疑似喝酒，情緒不穩，對救援人員大聲咆哮，掙扎著不願上岸，被抓住了還掙開，再度跳入大排，3名岸巡與消防人員耐心勸導，終於說服她，把她背上岸，轉送醫院救治。

王功安檢所表示，跳水的葉姓女子約40歲，跳水前曾在個人臉書po文，表達心情鬱悶和不快樂，葉女的妹妹發現姊姊疑似有輕生念頭，趕到王功，要姊姊為3名子女著想，別輕易尋短。

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海巡署 安檢

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