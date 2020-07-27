基隆80老翁採竹筍失蹤 搜救隊擔心他脫水今再擴大搜

基隆市80歲謝姓老翁昨天到龍門谷山區採竹筍失蹤，消防人員今早再次組隊入山搜救，並出動空拍機輔助，擴大搜尋範圍，希望能傳回好消息。

基隆市消防局昨天上午近10點接獲老翁失蹤報案電話，派人前往龍門谷一帶搜尋，未能發現老翁蹤影，入夜後暫時收隊。

謝妻向搜救人員說，昨天她和丈夫兩人從龍門谷一帶，往暖暖方向前進採竹筍。她走在前方，丈夫跟在後面，過了一段時間，她回頭要去找丈夫時，發現他並不在附近，大喊丈夫名字也沒聽到回應，趕緊下山求援。家人找了一個多小時沒發現，報案求助。