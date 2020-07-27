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基隆80老翁採竹筍失蹤 搜救隊擔心他脫水今再擴大搜

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市80歲謝姓老翁昨天到龍門谷山區採竹筍失蹤，消防人員今早再次組隊入山搜救，並出動空拍機輔助，擴大搜尋範圍，希望能傳回好消息。

基隆市消防局昨天上午近10點接獲老翁失蹤報案電話，派人前往龍門谷一帶搜尋，未能發現老翁蹤影，入夜後暫時收隊。

謝妻向搜救人員說，昨天她和丈夫兩人從龍門谷一帶，往暖暖方向前進採竹筍。她走在前方，丈夫跟在後面，過了一段時間，她回頭要去找丈夫時，發現他並不在附近，大喊丈夫名字也沒聽到回應，趕緊下山求援。家人找了一個多小時沒發現，報案求助。

據了解，謝姓老翁昨天身穿休閒衣服、長褲、雨鞋，沒有帶手機。搜救人員今早再次組隊入山，因為這兩天天氣炎熱，又下陣雨，山區遍布竹林若通風不良，潮濕悶熱，老翁可能出現脫水現象。今天擴大搜索範圍，希望能帶回好消息。

基隆市80歲謝姓老翁到龍門谷山區採竹筍失蹤，消防人員組隊入山搜救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市80歲謝姓老翁到龍門谷山區採竹筍失蹤，消防人員組隊入山搜救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市80歲謝姓老翁到龍門谷山區採竹筍失蹤，消防人員組隊入山搜救。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市80歲謝姓老翁到龍門谷山區採竹筍失蹤，消防人員組隊入山搜救。記者邱瑞杰／翻攝

老翁 基隆 失蹤

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