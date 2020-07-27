8旬瘖啞老翁電動輔助車沒電 2警推車1小時助返家

台南市東山區八旬潘姓老翁，騎電動輔助探視住在安養院的妻子，昨中午返程途中，車子突沒電不知所措，兩名警員獲報趕至，頂著近38度高溫，協力推車近1小時3公里路，平安送至老翁家中，地方傳為美談。

潘姓老翁是瘖啞人，住東山區東河吉貝耍聚落，對外交通不便，昨上午他騎著電動輔助車外出探視，住在東山區某安養院的妻子，中午大熱天沿著市道165線要騎回住處，不料經過東山區北馬聚落，車子突然沒動力，研判是電池耗盡，老翁焦慮在路旁。

白河警分局東山分駐所警員林昌頡、段雅倩獲報趕至，透過紙筆溝通得知老翁住處，檢視老翁身體狀況無礙，攙扶至巡邏車休息，因適逢假日機車行均未營業，深怕老翁沒代步工具會恐慌，員警貼心以徒手推方式將老翁及其電動輔助車安全護送回家。