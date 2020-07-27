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蘭嶼男遊客把學校旗桿當單桿爬 鄉民怒：根本猴子！

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導

昨天有一群前往蘭嶼的年輕遊客，有男有女，一早闖入島上椰油國小，其中男遊客突然把學校的旗桿當成單桿比起「爬單槓」競速，過程被椰油國小學童拍下傳給學校教師顏子矞，顏子矞昨天晚上把照PO上臉書，引起網友與鄉民忿怒，有人直批「屁孩」，有鄉民譏「根本是猴子嘛」。

顏子矞PO文指出，「這是每年蘭嶼鄉運舉辦時升會旗的旗桿，今天（26日）學校學生拍到了令人不敢相信的一幕，一群年輕人在旗桿上比賽爬桿？校園是開放了，但還是需要大家一起來維護⋯脫序行為令人遺憾，蘭嶼是沒有好玩的地方了嗎？」

網友紛紛留言，「到底在無腦什麼，這些人、太沒有素養、根本是群屁孩、這些人應該沒上過生活與倫理，公民與道德」；鄉民夏曼開玩笑說，這些人根本是猴子嘛，蘭嶼島上沒有猴子，終於看到猴子原來長這個樣子。

26日一群前往蘭嶼的年輕遊客，一早闖入島上椰油國小，其中男遊客突然把學校的旗桿當成單桿比起「爬單槓」競速，引發網友與島上居民眾怒。圖／取自顏子矞臉書
26日一群前往蘭嶼的年輕遊客，一早闖入島上椰油國小，其中男遊客突然把學校的旗桿當成單桿比起「爬單槓」競速，引發網友與島上居民眾怒。圖／取自顏子矞臉書
26日一群前往蘭嶼的年輕遊客，一早闖入島上椰油國小，其中男遊客突然把學校的旗桿當成單桿比起「爬單槓」競速，引發網友與島上居民眾怒。圖／取自顏子矞臉書
26日一群前往蘭嶼的年輕遊客，一早闖入島上椰油國小，其中男遊客突然把學校的旗桿當成單桿比起「爬單槓」競速，引發網友與島上居民眾怒。圖／取自顏子矞臉書

蘭嶼 猴子

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