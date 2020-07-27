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藍鯨遊戲恐引導自殘 南警：家長應留意孩子網路安全

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

網路出現一種誘導青少年自殘的「藍鯨遊戲」，由於暑假是網路與社群使用高峰，引起家長擔心，台南市警六分局貼出懶人包提醒藍鯨遊戲疑入侵，家長留意孩童使用網路安全。警方今天說，民眾面對來路不明私訊應多加注意，尤其勿隨意提供個人資訊。

據了解，花蓮某國中家長最近向縣議員反映，發現學生間流傳一種引導學生逐步自殘「藍鯨遊戲」，學生加入不知名陌生人群組，被問「死亡是什麼感覺？」此舉令家長憂心忡忡。

警方說，藍鯨遊戲是2013年源自俄羅斯的一種活動，藉由網路邀約，要求心智不成熟的青少年提供裸照、身分證件等隱私資訊後，開始進行遊玩，透過洗腦的方式，要求參與者每天逐步完成一系列任務挑戰，從對父母撒謊、看恐怖片逐步升級到自我傷害，最終任務是自殺，因過程中須轉貼藍鯨照片，或是在身上自殘刻畫藍鯨圖樣而稱作藍鯨遊戲，一旦中途退出或者洩漏遊戲內容，就會被威脅要公開個資及私密照片。

員警提醒民眾，不接受不明群組邀約，不上傳個人私密照片，不透露個人資料，阻絕各項洗腦指示，不透露個人資料，不要玩藍鯨。

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網路出現一種誘導青少年自殘的「藍鯨遊戲」，警方貼出懶人包提醒藍鯨遊戲疑入侵，家長留意孩童網路安全使用。圖/台南市警六分局提供
網路出現一種誘導青少年自殘的「藍鯨遊戲」，警方貼出懶人包提醒藍鯨遊戲疑入侵，家長留意孩童網路安全使用。圖/台南市警六分局提供

俄羅斯 裸照

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