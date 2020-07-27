聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍鯨遊戲恐引導自殘 南警：家長應留意孩子網路安全
網路出現一種誘導青少年自殘的「藍鯨遊戲」，由於暑假是網路與社群使用高峰，引起家長擔心，台南市警六分局貼出懶人包提醒藍鯨遊戲疑入侵，家長留意孩童使用網路安全。警方今天說，民眾面對來路不明私訊應多加注意，尤其勿隨意提供個人資訊。
據了解，花蓮某國中家長最近向縣議員反映，發現學生間流傳一種引導學生逐步自殘「藍鯨遊戲」，學生加入不知名陌生人群組，被問「死亡是什麼感覺？」此舉令家長憂心忡忡。
警方說，藍鯨遊戲是2013年源自俄羅斯的一種活動，藉由網路邀約，要求心智不成熟的青少年提供裸照、身分證件等隱私資訊後，開始進行遊玩，透過洗腦的方式，要求參與者每天逐步完成一系列任務挑戰，從對父母撒謊、看恐怖片逐步升級到自我傷害，最終任務是自殺，因過程中須轉貼藍鯨照片，或是在身上自殘刻畫藍鯨圖樣而稱作藍鯨遊戲，一旦中途退出或者洩漏遊戲內容，就會被威脅要公開個資及私密照片。
員警提醒民眾，不接受不明群組邀約，不上傳個人私密照片，不透露個人資料，阻絕各項洗腦指示，不透露個人資料，不要玩藍鯨。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言