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影／臉書粉專貼文「我砍死家人」 警方速逮葉嫌

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

26日晚間10時許，新北市的地方性臉書粉絲專頁「林口大家庭」，出現有人貼文聲稱「我砍死家人，有誰幫我報警」，不久之後又刪除貼文，引起恐慌。警方立刻動員查緝，將葉姓男子帶回偵詢，證實並無所寫情事，將依違反社會秩序維護法查處。

警方指出，林口派出所員警執行網路巡邏時率先看見這則貼文，立即向林口警分局上級通報，偵查隊及各派出所馬上展開調查，鎖定37歲葉姓男子身分，文化派出所即派員前往他位於林口區文化三路的戶籍地將人帶回。

初步了解，葉男否認張貼該則留言，員警逐一檢視他的租屋處，發現他是一個人獨居，家人並未同住，並無貼文描述的駭人情事，後續由偵查隊繼續釐清案情。

警方呼籲民眾，臉書社團或粉絲專頁屬於公開交流場所，公開貼文若有危害公共安全或引起社會恐慌，皆可能觸法，發言前應謹慎三思，此案將依違反社會秩序維護法方向偵辦。

葉姓男子在臉書地方性粉專貼文，引起恐慌。記者林昭彰／翻攝
葉姓男子在臉書地方性粉專貼文，引起恐慌。記者林昭彰／翻攝
警方迅速逮捕葉姓男子。記者林昭彰／翻攝
警方迅速逮捕葉姓男子。記者林昭彰／翻攝

林口 獨居

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