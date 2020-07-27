影／臉書粉專貼文「我砍死家人」 警方速逮葉嫌

26日晚間10時許，新北市的地方性臉書粉絲專頁「林口大家庭」，出現有人貼文聲稱「我砍死家人，有誰幫我報警」，不久之後又刪除貼文，引起恐慌。警方立刻動員查緝，將葉姓男子帶回偵詢，證實並無所寫情事，將依違反社會秩序維護法查處。

警方指出，林口派出所員警執行網路巡邏時率先看見這則貼文，立即向林口警分局上級通報，偵查隊及各派出所馬上展開調查，鎖定37歲葉姓男子身分，文化派出所即派員前往他位於林口區文化三路的戶籍地將人帶回。

初步了解，葉男否認張貼該則留言，員警逐一檢視他的租屋處，發現他是一個人獨居，家人並未同住，並無貼文描述的駭人情事，後續由偵查隊繼續釐清案情。