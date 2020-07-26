影／通霄台1線2車相撞車損損重 3人受傷送醫無大礙

台1線127.5公里苗栗縣通霄鎮北上路段，今天下午2點半左右發生休旅車、轎車相撞車禍，兩車嚴重受損，碎片散落地面，轎車2名女子1度受困，苗栗縣政府消防局調派人車趕到，快速救出2人，連同休旅車男性駕駛送醫，3人都受輕傷，事故原因警方進一步處理中。

消防局今天下午2點半據報，出動通霄、西湖分隊人車趕到現場，轎車內朱姓（27歲）、賴姓（26歲）女子受困，10幾分鐘後救出2人送醫，另休旅車賴姓（36歲）自行下車，3人都由救護車，分別送通霄光田、苑裡李綜合醫院，治療後3人受輕傷並無大礙。