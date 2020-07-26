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國道行駛路肩遭罰4千元 法官撤罰：電子看板狀態不明
台中市黃姓男子在去年10月間開車行經國道一號南向172.5公里處時，遭警方取締違規行駛路肩，遭告發開罰4000元，並記違規點數一點，黃收到罰單後不服，提出行政訴訟，他認為國道一號豐原南下大雅段會在特定時段開放行駛路肩，沿途標示不明，應撤銷罰單，台中地院行政訴訟庭審理後，認定警方無法提出當時電子告示牌顯示的資訊，無法判斷黃違規時的路肩狀態是開放或封閉，判撤罰。
根據判決書，黃姓男子在去年10月3日下午4時許，開車行經國道一號南下172.5公里處，行駛路肩，遭國道警察第三公路大隊泰安分隊警員蒐證後，依法告發，苗栗監理站查證後依法裁罰，開出4000元罰單，並記違規點數一點。
黃姓男子收到罰單後不服，向台中地院聲請撤銷罰單，他認為國道一號豐原往大雅段，經常會在下午4點到晚上7點，開放路肩通行，他在收到罰單後，重新行駛該路段，發現沿途開放路肩的標示不清，一下標示開放路肩，一下又標示禁行路肩，標示混淆駕駛人，開罰的警員，斷章取義，只照禁行路肩影片就開罰，。
台中地院行政訴訟庭審理後，認定根據行政罰法規定，違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰，另外根據國道警察提供的函覆說明，可知該路段實施機動開放路肩 ，並透過路上電子資訊看板、三面轉板播放機動開放路肩訊息，因此該路肩是否開放，由道路主管機關職權決定，尚非所有時間一概禁止或准許。
台中地院行政訴訟庭法官指出，黃姓駕駛是否在非開放時段行駛路肩的違規行為，需要以他行駛的路肩的電子資訊看板究竟顯示是開放或禁止，作為判斷依據，不過警方告發的蒐證資料中，無法看出黃行駛時，電子看板顯示的資訊是開放或封閉，因此不能歸責黃有故意或過失而裁罰，認定黃訴請有理，判撤銷罰單。
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