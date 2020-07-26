快訊

台北大雷雨 松山機場來往離島至少11航班延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確保執行任務無後顧之憂 新北28隻警犬健檢

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導

新北市警察局警犬隊有28隻警犬，主要擔任刑事偵查犯罪、重要人士蒞臨時執行維護安全及犯罪預防宣導任務，其犬隻醫療保障刻不容緩，新北市動保處每年提供2次健康檢查、協助警犬醫療用品，動保處表示，除了警犬，近年也提供消防搜救犬醫療及健檢，讓牠們在前線執勤時無後顧之憂。

今年上半年度健檢，由動保處醫療團隊帶著醫療器材前往警犬隊進行檢查，除了臉書擁有高人氣的拉布拉多警犬「福星」、「多多」排隊檢查外，還有一隻從板橋動物之家認養的牧羊犬「查理」，呆萌的外表讓人心都要融化，但實際上十分聰明及服從。

平時與查理搭擋的警犬隊警員李宗軒表示，查理是被飼養的民眾拋棄，當初在板橋動物之家看到就覺得牠是塊璞玉，決定給牠一個機會，果然經過短短一年訓練就成為合格的警犬。

警犬隊現有的28隻警犬都非常聽從指令配合健康檢查，鑑於每隻警犬需要做訓練及出任務，對於牠們的心肺功能、肌肉關節、骨骼等皆需細心檢查。

除了基本理學檢查，每年警犬隊也會到毛寶貝醫療中心做一次全面的體檢，包含抽血、X光及心臟超音波、血壓測量檢查，確保警犬們都能健康無後顧之憂地出勤。

動保處表示，新北對於執勤警犬的福利十分重視，除了警犬外，近年來也提供消防搜救犬醫療及健檢，由毛寶貝醫療中心的獸醫師團隊為執勤犬健康把關。

另外，動保物也呼籲，新北市8所動物之家有很多犬貓，希望民眾到各動物之家認養不棄養，給牠一個溫暖的家。

動保處醫療團隊帶著醫療器材前往警犬隊進行檢查。圖／新北市動保處提供
動保處醫療團隊帶著醫療器材前往警犬隊進行檢查。圖／新北市動保處提供
警犬「查理」乖巧服從指令進行心肺功能檢測。圖／新北市動保處提供
警犬「查理」乖巧服從指令進行心肺功能檢測。圖／新北市動保處提供
臉書擁有高人氣的拉布拉多警犬「福星」也進行健檢。圖／新北市動保處提供
臉書擁有高人氣的拉布拉多警犬「福星」也進行健檢。圖／新北市動保處提供
「查理」（右二）優秀的表現曾獲得警界金馬獎肯定。圖／新北市動保處提供
「查理」（右二）優秀的表現曾獲得警界金馬獎肯定。圖／新北市動保處提供
警犬「查理」經訓練成為合格警犬後，開始執行刑事偵查犯罪工作。圖／新北市動保處提供
警犬「查理」經訓練成為合格警犬後，開始執行刑事偵查犯罪工作。圖／新北市動保處提供

動物之家 健檢

延伸閱讀

新北五股垃圾山忙整建 不肖業者混水摸魚埋廢棄物被逮

6字頭男人注意！這個年紀貧血 可能是慢性病警訊

新北工業區 每坪百萬超搶手

醫療浪費 健保署也有責任

相關新聞

影／國1螃蟹車橫行3車道車禍 CCTV錄下驚險離譜過程

國道警方在國1桃園林口交流道設置高解析度攝影機錄影系統，舉發用路人違規行為，國道警方今天下午公布指出，本月8日下午由蕭姓...

影／彰化天降手臂粗大水管 砸損車燈嚇壞路人

彰化市中興路昨天晚間6點40分左右，突然從天而降一條大水管，將路邊車輛的車燈砸損，還差點砸到騎士，據了解，是彰化基督教醫...

影／驚！捷運三鶯線降「火花瀑布」 騎士差一秒被擊落

新北市捷運三鶯線力拚2023年底完工，但昨晚一名機車騎士行經三鶯線龍埔路LB05車站（籠埔站）時，施工中的火花突然掉落，...

沒公德心！合歡山3車違停 被擋車主無奈丟車下山

合歡山滑雪山莊昨天有登山客違停，3輛車就卡在停車格前，害裡面的車輛無法開出來，經過警方聯繫後，民眾得知車主去爬奇萊山，要...

影／高解析直擊國道三寶螃蟹夾擊貨車 警嘆：五告衰！

一輛3.5噸貨車日前行經國道一號南向林口交流道前，竟然連續被2輛「三寶螃蟹車」夾擊，好不容易閃過第一輛，卻又被第二輛直接...

確保執行任務無後顧之憂 新北28隻警犬健檢

新北市警察局警犬隊有28隻警犬，主要擔任刑事偵查犯罪、重要人士蒞臨時執行維護安全及犯罪預防宣導任務，其犬隻醫療保障刻不容...

救溺講技巧要人力 南投消防串民力集訓將設救生站

放暑假，玩水成民眾遊憩首選，不少人因此到溪邊戲水或到海邊踏浪，但只要是水域就暗藏危險，而為提高水域救援技術和人力，南投縣...

竹聯幫幫主卡位戰開打 仁堂「超前部署」擴大招攬壯聲勢

國內3大幫派之一的天道盟，去年由太陽會長「鐵霸」曾盈富接掌盟主，成為道上熱議話題，另一外省幫派竹聯幫，因現任幫主「么么」黃少岑近年顯少插手江湖事，傳聞將來若要交棒，旗下仁堂堂主「弘弘」最具實力拿下龍頭寶座，該堂目前也「超前布署」，陸續在各地招攬幫眾，壯大組織聲勢。

誰看到小慧？慢飛天使下錯車失蹤2天 年邁雙親急求助

攝氏35度烈陽下，心智障礙者「小慧」因搭車下錯站，已失蹤兩天。她70多歲父母，堅持在台中55號公車沿途停靠站，拖著疲累的...

游泳池驚悚 大人掐男童脖子水裡壓還問「誰的孩子？」

桃園市陳姓男子昨天傍晚在中壢區一家游泳池兒童戲水區玩水，因為不滿1名6歲男童往他這邊踢水噴到臉，制止男童不聽，喊著「誰家...

南投又傳水域意外釀1死 消防局出招籲防溺

入夏炎熱，民眾到水域活動狀況增加致意外頻傳，南投縣竹山本月中旬有人受困湍流獲救，草屯昨晚又傳出溺水案件，送醫仍不治身亡；...

大膽司機摸黑傾倒滿車不明油品 臭味沖天引發不安

高雄市旗山山區傳出不肖司機惡意傾倒廢油事件，葉姓男子昨晚開貨車運送滿車廢油前往大坑邊坡傾倒，廢油順著邊坡流入野溪，違法行...

熱門新聞

沒公德心！合歡山3車違停 被擋車主無奈丟車下山

游泳池驚悚 大人掐男童脖子水裡壓還問「誰的孩子？」

影／溪水暴漲情侶受困瀑布岩壁 竹縣消防員驚險救援

苗栗新東大橋路口車禍 騎士斷指在汽車引擎蓋上尋獲

影／行動電源充電火燒車 夏天這5樣放車內小心變廢鐵

51歲女子肚餓偷吃愛心便當 法官引「管子說」不忍苛責

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。