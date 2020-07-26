確保執行任務無後顧之憂 新北28隻警犬健檢

新北市警察局警犬隊有28隻警犬，主要擔任刑事偵查犯罪、重要人士蒞臨時執行維護安全及犯罪預防宣導任務，其犬隻醫療保障刻不容緩，新北市動保處每年提供2次健康檢查、協助警犬醫療用品，動保處表示，除了警犬，近年也提供消防搜救犬醫療及健檢，讓牠們在前線執勤時無後顧之憂。

今年上半年度健檢，由動保處醫療團隊帶著醫療器材前往警犬隊進行檢查，除了臉書擁有高人氣的拉布拉多警犬「福星」、「多多」排隊檢查外，還有一隻從板橋動物之家認養的牧羊犬「查理」，呆萌的外表讓人心都要融化，但實際上十分聰明及服從。

平時與查理搭擋的警犬隊警員李宗軒表示，查理是被飼養的民眾拋棄，當初在板橋動物之家看到就覺得牠是塊璞玉，決定給牠一個機會，果然經過短短一年訓練就成為合格的警犬。

警犬隊現有的28隻警犬都非常聽從指令配合健康檢查，鑑於每隻警犬需要做訓練及出任務，對於牠們的心肺功能、肌肉關節、骨骼等皆需細心檢查。

除了基本理學檢查，每年警犬隊也會到毛寶貝醫療中心做一次全面的體檢，包含抽血、X光及心臟超音波、血壓測量檢查，確保警犬們都能健康無後顧之憂地出勤。

動保處表示，新北對於執勤警犬的福利十分重視，除了警犬外，近年來也提供消防搜救犬醫療及健檢，由毛寶貝醫療中心的獸醫師團隊為執勤犬健康把關。