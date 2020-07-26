影／高解析直擊國道三寶螃蟹夾擊貨車 警嘆：五告衰！

一輛3.5噸貨車日前行經國道一號南向林口交流道前，竟然連續被2輛「三寶螃蟹車」夾擊，好不容易閃過第一輛，卻又被第二輛直接撞歪，連國道警察都不禁形容這輛貨車，「實在係五告衰」！

據了解，國道一號南向林口Ａ交流道前方的泰山爬坡道，一共有5線車道，雖然車流量大，若循序向前行駛，其實並不難開，但因林口交流道極易塞車，不少駕駛人又不願提前靠右準備，臨時才想硬切或插隊，很容易發生事故。

8日下午3時許，55歲陳姓司機駕駛3.5噸藍色小貨車，原本正常行駛於中線車道，遇上前方1輛休旅車突然向右橫跨2線車道，貨車因此也被硬逼到外線車道，孰料又遇上另1輛「橫行螃蟹車」。

這輛由45歲蕭姓男子駕駛的BMW轎車，疑似要下林口交流道但是太晚靠右行駛，便先在中內車道慢下速度，接著馬上向右橫跨3線車道，過程中驚險閃過1輛聯結拖板車，卻直接撞上藍色小貨車。

BMW右側車頭嚴重損壞、貨車左後輪破胎，幸好無人受傷，但蕭男硬是要下交流道，完全不顧其他用路人安全的駕車行為，相當離譜，已違反道路交通管理處罰條例第43條第一項第一款，以危險方式駕車，可處6千元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。

由於警方一再宣導，行駛高速公路欲下交流道，至少在上游3公里處就應先變換至外線車道準備，千萬不可過分依賴導航，以免下意識直接切出去，非常危險，容易釀成事故。

高速公路局亦配合在出口匝道易嚴重回堵的交流道鼻端，設置高解析度攝錄影監控系統，嚴格舉發未依規定變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線、倒車、臨時停車，但違規行為仍然層出不窮，警方再度宣導，卻不禁直白吶喊：下交流道是不會提早到外線嗎？