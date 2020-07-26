救溺講技巧要人力 南投消防串民力集訓將設救生站

放暑假，玩水成民眾遊憩首選，不少人因此到溪邊戲水或到海邊踏浪，但只要是水域就暗藏危險，而為提高水域救援技術和人力，南投縣府消防局今年與民間團體合作規劃防溺勤務，辦理集訓且將至危險水域設救生站，盼強化水域救援能量。

南投縣消防局指出，溺水勤務總要動員廿、卅人，人力需求大，但也不是每個人都能下水救溺，為提高急流、深潭等危險水域救援技術和能量，因此集訓並在水里溪辦理急流救援訓練，除號召局內特搜菁英，也開放部分名額供民間救難團體。

南投分隊長謝濠光表示，透過在水里溪進行急流救援訓練，讓學員實地瞭解出勤救援時，所處水域可能流速湍急，水下還恐有暗流或亂石絆腳卡人等危險，而在危機中首要學會自救與自保，確保裝備穿戴和使用熟練，並強化各面向救援力度。

鳳鳴分隊受訓學員高詩晴說，若能瞭解救援環境特性、掌握正確技巧，就算是女生也能克服體能問題下水執行救溺；中華民國登山救難協會則建議，未來能擴大民團受訓名額，讓更多民間搜救團體參與，將能為專業水域救援注入更多人力。

另考量歷年暑期溺水狀況多，南投消防局表示，今年與紅十字會南投縣支會、南投縣救難協會和水里救援協會協力防溺勤務，分別在麒麟潭、日月潭、貓羅溪、樟平溪、北港溪、水里溪、濁水溪等危險水域設置救生站，並宣導勸離戲水民眾。