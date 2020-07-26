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影／彰化天降手臂粗大水管 砸損車燈嚇壞路人
彰化市中興路昨天晚間6點40分左右，突然從天而降一條大水管，將路邊車輛的車燈砸損，還差點砸到騎士，據了解，是彰化基督教醫院在中興路正在施工，加壓水管突然掉落，彰基已要求施工單位小心作業，避免再發生意外。
目擊的店家業者表示，掉落的水管約有手臂的粗度，從天而降重力加速度，力量應該不小，還砸到路邊的車輛，當時人車來來往往相當危險，施工工人也趕緊上前處理，警方說，受波及車輛的車主昨天已報案，應是附近施工時，水管不小心掉落，沒有民眾受傷。
彰化基督教醫院表示，今天進一步了解得知確實是醫院正在施工的工程，廠商作業時，疑似有車輛經過碰到施工機具才導致水管掉落，業者已經與車主和解，將會加強施工安全。
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