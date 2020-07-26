影／彰化天降手臂粗大水管 砸損車燈嚇壞路人

國內3大幫派之一的天道盟，去年由太陽會長「鐵霸」曾盈富接掌盟主，成為道上熱議話題，另一外省幫派竹聯幫，因現任幫主「么么」黃少岑近年顯少插手江湖事，傳聞將來若要交棒，旗下仁堂堂主「弘弘」最具實力拿下龍頭寶座，該堂目前也「超前布署」，陸續在各地招攬幫眾，壯大組織聲勢。

2020-07-26 13:19