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影／國1螃蟹車橫行3車道車禍 CCTV錄下驚險離譜過程
國道警方在國1桃園林口交流道設置高解析度攝影機錄影系統，舉發用路人違規行為，國道警方今天下午公布指出，本月8日下午由蕭姓男子駕駛轎車疑似南下國1林口交流道，從中內車道向右橫跨3個車道，驚險閃過其他車輛，與陳姓男子駕駛小貨車碰撞車禍，蕭男在國道「螃蟹車」開車行為相當離譜，依規定處6千到2萬4千元以下罰鍰、吊扣汽車牌照3個月。
國道警方表示，國道沿線交通流量較大、出口匝道回堵嚴重交流道出口鼻端處，有設置高解析度攝影機 (CCTV)錄影系統，舉發用路人未依規定變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線、倒車、臨時停車等違規。本月8日45歲蕭姓男子駕駛轎車，疑似南下林口交流道，卻橫跨國道3車道，最後在輔助車道與55歲陳姓男子駕駛小貨車碰撞，陳男小貨車左後輪爆胎，所幸無人受傷，警方酒測2人未有酒精濃度反應。
國道警方表示，經釐清蕭男硬是要下交流道，完全不顧其他用路人安全離譜開車行為，違反道路交通管理處罰條例「其他危險方式駕車」，處6千以上、2萬4千元以下罰鍰，另吊扣汽車牌照3個月，並呼籲駕駛開車時，行車應遵守交通規定排隊下交流道，若任意違規插隊、任意變換車道、跨越雙白實線、跨越槽化線容易引發事故，如錯過交流道應至下個交流道，切勿螃蟹危險行為，否則依法重罰。
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