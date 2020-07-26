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影／驚！捷運三鶯線降「火花瀑布」 騎士差一秒被擊落

聯合報 / 記者吳亮賢施鴻基／新北即時報導

新北市捷運三鶯線力拚2023年底完工，但昨晚一名機車騎士行經三鶯線龍埔路LB05車站（籠埔站）時，施工中的火花突然掉落，宛如一片「火花瀑布」，前方剛好另一名騎士經過，以不到一秒的差距驚險閃避，他也趕緊煞停，才沒釀成意外；對此捷運局表示，因廠商未徹底施作防護措施及施工交維，已要求工班立即出場，並將開罰最高8萬5000元罰鍰。

一名網友在臉書「爆料公社」PO出一段行車記錄器影片，指出友人昨晚11時許從三峽騎回板橋途中，行經龍埔路LB05車站下方交叉路口時，先放慢速度等待一名騎士經過，不料下一秒突有大片火花從上方車站落下，差點波及騎士及友人，令他直呼「這捷運施工是要害人嗎？」

影片一出，其他民眾也表示，「前幾天經過這也遇到同樣的大火花」，「這個捷運施工真的很多問題，工人還會突然跑出來，害騎士、汽車駕駛急煞差點連環撞，施工石頭還會飛到外面來」；另外也有網友批評，「工程管理有問題，安全措施、交管人員完全沒有，太誇張了」、「如果下面剛好有人，不是被燙死啊？」

對此捷運局表示，經查為三鶯線龍埔路LB05 車站（籠埔站）夜間鋼構電焊作業火花飛濺，施工時間為夜間零時至3時，廠商未徹底施作防護措施及施工交維所致，已要求工班立即出場，後續也將依相關規定開罰，最高可罰處8萬5000元。

捷運局也對於造成民眾驚慌致歉，將會再加強工地管理，以維護用路人安全，並對所有新電焊工班辦理教育訓練，檢討作業前的自主檢查、監造查驗項目。

一名機車騎士昨晚行經三鶯線龍埔路LB05車站（籠埔站）時，施工中的火花突然掉落。圖／取自爆料公社
一名機車騎士昨晚行經三鶯線龍埔路LB05車站（籠埔站）時，施工中的火花突然掉落。圖／取自爆料公社

捷運 三鶯線

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