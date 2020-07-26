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游泳池驚悚 大人掐男童脖子水裡壓還問「誰的孩子？」

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市陳姓男子昨天傍晚在中壢區一家游泳池兒童戲水區玩水，因為不滿1名6歲男童往他這邊踢水噴到臉，制止男童不聽，喊著「誰家小孩」，接著大手掐著男童脖子往水裡壓不放，嚇壞一旁目睹的大人，連忙斥喝要陳男放手，稍後男童父親趕來護子並和陳男理論，過程被民眾PO上知名粉團爆怨公社，上萬人次瀏覽還引來不少議論，大多數網友抨擊陳男「過分」、「是想殺了那孩子嗎」。

中壢及分局今天表示，陳姓男子因發生戲水糾紛而有互相肢體衝突，男童家長已經提出殺人未遂、傷害，陳男自稱男童故意往他這邊踢水，要他停止還拿東西丟他，因此反告傷害、誣告等罪嫌，警方已受理，全案將函送桃園地檢署偵辦。

網友指出，事情發生在泳池兒童遊戲區，一位戴眼鏡的爸爸（陳男）大喊著「誰的小孩」，不少人轉頭看，只見他手掐著一個小孩的脖子，又大喊著「誰的小孩？誰的小孩？」接著這位戴眼鏡的爸爸直接把小孩的頭往水裡壓，而且竟然不放收。

旁邊的人看不下去責問「你怎麼可以對孩子這樣」，眼鏡老爸氣呼呼「他一直踢水用到我臉，跟他講了還一直踢水」，旁人看不下去，把哭得稀裡嘩啦的小孩拉到旁邊再跟眼鏡爸爸理論。

網友說後來「眼鏡爸爸」和看不慣的人爭辯後，走向一邊有另一個不知道什麼原因大哭的小孩，應該是他自己的老婆跟孩子。

網友在粉團質疑，一個大人跟小孩要這樣計較嗎？被水濺到臉不會換位子坐嗎，自己的妻小就在旁邊竟然對別人的孩子做出如此過分的事情，「你知不知道這樣造成孩子多大的陰影」。

網友在知名粉團PO男童被陌生大人掐脖子往水裡壓，引起關注，圖為男童父親帶著男童離開畫面。圖／抱怨公社網友PO文畫面
網友在知名粉團PO男童被陌生大人掐脖子往水裡壓，引起關注，圖為男童父親帶著男童離開畫面。圖／抱怨公社網友PO文畫面

殺人

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