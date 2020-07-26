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南投又傳水域意外釀1死 消防局出招籲防溺
入夏炎熱，民眾到水域活動狀況增加致意外頻傳，南投縣竹山本月中旬有人受困湍流獲救，草屯昨晚又傳出溺水案件，送醫仍不治身亡；南投縣消防局呼籲，溪潭河潭看似平靜仍藏危機，別輕忽涉險；另在官網設防溺專區，並公告危險水域。
南投縣消防局指出，昨天晚上近11時許獲報草屯鎮馬鄰橋附近有民眾溺水，當下隨即派遣雙冬、草屯、國姓等分隊馳援救溺，但因入夜天色昏暗，能見度極差，搜救不易，歷經約半個小時總算尋獲，但救起後因意識不清，緊急將其送醫急救。
據了解，該名溺水男子昨晚間與友人在烏溪支流「馬鄰坑溪」旁聊天飲酒，聚會結束後，但因喝醉酒行動較慢脫隊，之後疑想上廁所卻不慎滑落溪中，被發現通報救起時已失去生命跡象，經CPR急送醫院救治，最後仍回天乏術。
搜救人員表示，不少溪潭河川看似平靜，但水面下其實潛藏暗流，甚至漩渦，有時山區降雨或是午後陣雨瞬間變成湍流，更讓人防不慎防，而這些危機不分日夜，也沒有平假日之分，就連專業救援人員都得準備充足才敢下水，更遑論一般民眾。
南投縣消防局也在官網上設置防溺專區，放上水上活動安全守則、防溺宣導影片等防溺訊息，並已更新公告縣轄內危險水域，而目前全縣危險水域共131處，禁止從事相關水域活動，違者將可依法開罰。
其中，像是中寮平林溪（炭家一號橋至久恭橋段）、鹿谷德興瀑布、竹山東埔蚋溪、街尾圳、大坑圳、加走寮溪（瑞龍瀑布以下河段）及國姓水長流溪志朋橋以下200米範圍等均由縣府公告為危險水域，民眾到防溺專區就能查詢相關資訊。
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