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從警37年又10個月 台南市刑大分隊長陳建順榮退

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

台南市刑警大隊偵四隊分隊長陳建順從警37年又10個月，本月榮退，偵四隊昨晚舉辦餐會歡送他。陳建順從20歲就擔任警察，可說一生最寶貴的歲月都奉獻給警界，他今天說，領國家薪水，就要全力以赴，他以當警察為榮。

偵四隊昨晚在南區夏林路一家海鮮餐廳，舉辦餐會歡送陳建順，隊員得知他最近愛上登山，贈送他登山背包和登山杖，鼓勵他退休後多運動健身。

今年57歲陳建順2008年加入南市交通大隊專案組，開始刑警生涯，當年機車竊案猖獗，陳建順和其他4名專案小組成員，光是2009年就偵破250多件機車竊案。他在街上巡邏看到新車掛舊牌，覺得可疑詳加追查，破獲機車竊案，同年獲警政署表揚。

累積多年偵辦刑案經驗，陳建順辦案的敏感度高，在市警二分局偵查隊服務時，派出所查獲曾姓嫌犯，陳檢視他的手機，發現有一通可疑簡訊，內容寫有「請撿到我手機和皮包證件的人，請和我聯絡還給我。」

陳建順回播電話給後才查出，曾嫌假冒家長到補習班接小孩，趁被害女會計不注意，涉嫌偷她的皮包和手機，還冒用弟弟名義應訊，陳識破他冒名應訊後，供出真實姓名，竟然是三個地檢署發布的竊盜通緝犯，並擴大清查偵破49件竊案。

台南刑大偵四隊分隊長陳建順（中）榮退，隊員贈送他登山背包，鼓勵他退休後多運動養生。記者黃宣翰／攝影
台南刑大偵四隊分隊長陳建順（中）榮退，隊員贈送他登山背包，鼓勵他退休後多運動養生。記者黃宣翰／攝影

警察 補習 海鮮

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